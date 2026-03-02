De passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a révélé avoir refusé d’in­té­grer les équipes de Roger Federer et Andy Murray, qui lui avaient pour­tant fait des propositions.

« J’ai reçu deux offres de Federer et de Murray, et j’ai refusé les deux. Je pense donc avoir placé la barre assez haut. Si vous voulez devenir entraî­neur sur le circuit, c’est un enga­ge­ment impor­tant. Avec mon travail dans les médias, je vais aux tour­nois du Grand Chelem et à quelques autres événe­ments, je peux être sur la route pendant 12 semaines, ce qui est un équi­libre parfait. De manière réaliste, si vous travaillez avec n’im­porte quel joueur, sans parler d’un joueur de haut niveau, je pense que vous allez doubler ce temps. Et je n’ai pas envie de revenir sur le circuit dans cette fonc­tion », a expliqué le Britannique.

Ils doivent être rares, ceux qui ont osé dire « non » à deux légendes du tennis.