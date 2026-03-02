De passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman a révélé avoir refusé d’intégrer les équipes de Roger Federer et Andy Murray, qui lui avaient pourtant fait des propositions.
« J’ai reçu deux offres de Federer et de Murray, et j’ai refusé les deux. Je pense donc avoir placé la barre assez haut. Si vous voulez devenir entraîneur sur le circuit, c’est un engagement important. Avec mon travail dans les médias, je vais aux tournois du Grand Chelem et à quelques autres événements, je peux être sur la route pendant 12 semaines, ce qui est un équilibre parfait. De manière réaliste, si vous travaillez avec n’importe quel joueur, sans parler d’un joueur de haut niveau, je pense que vous allez doubler ce temps. Et je n’ai pas envie de revenir sur le circuit dans cette fonction », a expliqué le Britannique.
Ils doivent être rares, ceux qui ont osé dire « non » à deux légendes du tennis.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 12:27