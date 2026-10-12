Libre depuis la fin inattendue de sa collaboration avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero se sent prêt à entraîner à nouveau sur le circuit principal.
Et en plus d’avoir ouvert la porte à Jannik Sinner ou Rafael Jodar, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 a fait preuve de sincérité sur le projet qu’il recherche.
Extrait de son interview à Punto de Break :
Tu as envie d’un autre projet comme celui d’Alcaraz ou de quelque chose de plus détendu ?
Quelque chose de plus tranquille, oui. Ma collaboration avec Carlos a commencé quand il était encore très jeune ; il a fallu y consacrer beaucoup de temps pour perfectionner tous les aspects de son jeu et mettre de l’ordre dans son arsenal technique. Aujourd’hui, je pencherais plutôt pour un joueur un peu plus abouti, des joueurs déjà bien formés qui ne nécessitent pas que l’on se donne à 200 % chaque jour. Je suis sûr que des opportunités se présenteront, j’espère donc revenir en force.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 12:22