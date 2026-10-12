Libre depuis la fin inat­tendue de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero se sent prêt à entraîner à nouveau sur le circuit principal.

Et en plus d’avoir ouvert la porte à Jannik Sinner ou Rafael Jodar, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a fait preuve de sincé­rité sur le projet qu’il recherche.

Extrait de son inter­view à Punto de Break :

Tu as envie d’un autre projet comme celui d’Alcaraz ou de quelque chose de plus détendu ?

Quelque chose de plus tran­quille, oui. Ma colla­bo­ra­tion avec Carlos a commencé quand il était encore très jeune ; il a fallu y consa­crer beau­coup de temps pour perfec­tionner tous les aspects de son jeu et mettre de l’ordre dans son arsenal tech­nique. Aujourd’hui, je penche­rais plutôt pour un joueur un peu plus abouti, des joueurs déjà bien formés qui ne néces­sitent pas que l’on se donne à 200 % chaque jour. Je suis sûr que des oppor­tu­nités se présen­te­ront, j’espère donc revenir en force.