Après avoir fait part de sa surprise concer­nant le timing de la sépa­ra­tion entre Novak Djokovic et Goran Ivanisevic, Andy Roddick a estimé qu’un retour de Boris Becker dans la box du numéro 1 mondial n’est pas un scénario à exclure.

« Il semble qu’il finisse toujours par se retrouver avec Vajda quand quelque chose comme ça arrive. C’est arrivé plusieurs fois. J’ai du mal à croire qu’une personne âgée de 37 ans se lance dans un scénario entiè­re­ment nouveau, qu’elle passe par le processus de véri­fi­ca­tion, qu’elle apprenne à connaître quel­qu’un.« Je pense donc qu’il reviendra à quelque chose de connu, de fami­lier. Je serais surpris si, à six‐huit semaines avant Roland‐Garros, il enta­mait une rela­tion entiè­re­ment nouvelle. Mais je me suis déjà trompé, je me trom­perai encore, mais je serais surpris qu’il s’agisse de quel­qu’un de complè­te­ment nouveau. C’est de la pure spécu­la­tion ; je n’en sais rien mais cela ne me choque­rait pas de voir Boris Becker dans cette conversation. »