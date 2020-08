211e à l’ATP et compatriote d’Andy Murray, Liam Broady a tenu à lui rendre un vibrant hommage à travers le podcast Behind The Racquet. En participant au Battle of the Brits réunissant une dizaine de joueur britannique, le triple vainqueur en Grand Chelem aurait mis en danger sa santé dans le but de promouvoir le tennis outre-Manche. Pour Broady, c’est une grande marque d’attachement à son pays : « Andy se remet doucement d’une blessure à la hanche et il a mis son corps en danger pour jouer ces événements en sachant que cela aiderait les autres joueurs britanniques. The Battle of the Brits n’était probablement pas une préparation idéale pour l’US Open, mais il était toujours là de l’aube au crépuscule à regarder chaque joueur jouer. » La classe, tout simplement.