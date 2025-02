Alors que la plupart des joueurs et obser­va­teurs ont affiché leur décep­tion et leur colère à propos de la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner après un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, l’ac­tuel joueur britan­nique, Liam Broady, a préféré faire preuve d’ironie.

Britain’s Liam Broady believes « a lot has been put into » Jannik Sinner’s doping ban to « impact his career as little as possible ». 🤔🎾#BBCTennis pic.twitter.com/muNiYVGDuq