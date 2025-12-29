AccueilATPLiam Broady pose une vraie question à propos de Nick Kyrgios :...
Liam Broady pose une vraie ques­tion à propos de Nick Kyrgios : « Est‐il le meilleur joueur de l’his­toire dans cette catégorie ? »

Alors que Nick Kyrgios a fait parler de lui en rempor­tant la bataille des sexes face à Aryna Sabalenka, plusieurs débats commencent à émerger à propos du fantasque joueur austra­lien, qui n’a disputé que sept petits matchs offi­ciels depuis trois ans.

Si Mark Philippoussis estime qu’il ne mérite pas néces­sai­re­ment une invi­ta­tion pour le prochain Open d’Australie, d’autres comme le joueur britan­nique, Liam Broady, se demande si Kyrgios n’est pas le meilleur joueur de l’his­toire à n’avoir jamais intégré le Top 10 mondial (maximum 13e, en octobre 2016). 

« Kyrgios n’a jamais été dans le top 10 !? Est‐il le meilleur joueur à ne jamais y être entré ? », s’est inter­rogé l’ac­tuel 306e mondial. 

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 17:20

