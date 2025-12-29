Alors que Nick Kyrgios a fait parler de lui en remportant la bataille des sexes face à Aryna Sabalenka, plusieurs débats commencent à émerger à propos du fantasque joueur australien, qui n’a disputé que sept petits matchs officiels depuis trois ans.
Si Mark Philippoussis estime qu’il ne mérite pas nécessairement une invitation pour le prochain Open d’Australie, d’autres comme le joueur britannique, Liam Broady, se demande si Kyrgios n’est pas le meilleur joueur de l’histoire à n’avoir jamais intégré le Top 10 mondial (maximum 13e, en octobre 2016).
Kygrios has never been top 10!? Is he the best player never to make it in there!?— Liam Broady (@Liambroady) December 28, 2025
« Kyrgios n’a jamais été dans le top 10 !? Est‐il le meilleur joueur à ne jamais y être entré ? », s’est interrogé l’actuel 306e mondial.
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 17:20