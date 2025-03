Remplaçant de Bjorn Borg et nouveau capi­taine de la Team Europe pour la prochaine édition de la Laver Cup qui aura lieu du 19 au 21 septembre à San Francisco, Yannick Noah connaît l’iden­tité de son adjoint et vice‐capitaine.

Il s’agit du Britannique Tim Henman, ancien 4e joueur mondial, comme l’a annoncé le compte offi­ciel de la compé­ti­tion par équipe.

« Tim Henman rejoint la Team Europe en tant que vice‐capitaine aux côtés du capi­taine Yannick Noah. Ils suivent les traces de Thomas Enqvist et de Bjorn Borg alors que Team Europe entre dans une nouvelle ère. »

Tim Henman joins Team Europe as Vice Captain along­side Captain Yannick Noah.



