L’immense classe de Novak Djokovic : « Il a été affec­tueux, géné­reux et m’a révélé les secrets de son retour de service. S’il vous plaît, ne me réveillez pas de ce rêve », raconte l’es­poir Rafael Pagonis

Par Baptiste Mulatier

Le grand espoir grec Rafael Pagonis, consi­déré comme l’un des meilleurs jeunes au monde de moins de 14 ans, a pu rencon­trer Novak Djokovic, installé à Athènes depuis quelques semaines. 

Et comme beau­coup d’autres joueurs avant lui, il a pu constater la bien­veillance et la géné­ro­sité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« Aujourd’hui, j’ai réalisé mon rêve d’être invité par le GOAT Djokovic à m’en­traîner avec lui. Il a été affec­tueux, géné­reux et m’a révélé les secrets de son retour de service. S’il vous plaît, ne me réveillez pas de ce rêve. Merci Djokovic pour cette expé­rience incroyable. »

Un moment qu’il n’est pas prêt d’oublier !

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 11:59

