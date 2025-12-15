Le grand espoir grec Rafael Pagonis, consi­déré comme l’un des meilleurs jeunes au monde de moins de 14 ans, a pu rencon­trer Novak Djokovic, installé à Athènes depuis quelques semaines.

Et comme beau­coup d’autres joueurs avant lui, il a pu constater la bien­veillance et la géné­ro­sité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Aujourd’hui, j’ai réalisé mon rêve d’être invité par le GOAT Djokovic à m’en­traîner avec lui. Il a été affec­tueux, géné­reux et m’a révélé les secrets de son retour de service. S’il vous plaît, ne me réveillez pas de ce rêve. Merci Djokovic pour cette expé­rience incroyable. »

Novak invited Rafael Pagonis to prac­tise w him in Athens today.

Rafa : « @DjokerNole was so kind, gene­rous and he showed me the secret of his return 😉🤫

Please don’t wake me up from this dream ! » https://t.co/oJTmmiK2T0 pic.twitter.com/GV40Ltd7mM — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) December 14, 2025

Un moment qu’il n’est pas prêt d’oublier !