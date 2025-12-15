Le grand espoir grec Rafael Pagonis, considéré comme l’un des meilleurs jeunes au monde de moins de 14 ans, a pu rencontrer Novak Djokovic, installé à Athènes depuis quelques semaines.
Et comme beaucoup d’autres joueurs avant lui, il a pu constater la bienveillance et la générosité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
« Aujourd’hui, j’ai réalisé mon rêve d’être invité par le GOAT Djokovic à m’entraîner avec lui. Il a été affectueux, généreux et m’a révélé les secrets de son retour de service. S’il vous plaît, ne me réveillez pas de ce rêve. Merci Djokovic pour cette expérience incroyable. »
Novak invited Rafael Pagonis to practise w him in Athens today.— 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) December 14, 2025
Rafa : « @DjokerNole was so kind, generous and he showed me the secret of his return 😉🤫
Please don’t wake me up from this dream ! » https://t.co/oJTmmiK2T0 pic.twitter.com/GV40Ltd7mM
Un moment qu’il n’est pas prêt d’oublier !
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 11:59