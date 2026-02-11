Officiellement retraité des courts depuis une triste soirée de Coupe Davis en novembre 2024, Rafael Nadal a depuis eu le temps de faire le deuil de son immense carrière.
Conscient d’avoir été compétitif bien au‐delà de ses espérances, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est justement exprimé à ce sujet en marge de l’inauguration d’un parcours de golf caritatif.
Une déclaration qui intervient dans le même cadre de sa réponse à Patrick Mouratoglou et de ses hommages appuyés envers Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.
« Je me sens plus serein et je n’ai aucun sentiment étrange, car ma carrière s’est terminée comme elle devait se terminer. J’ai prolongé ma carrière plus longtemps que je ne l’aurais imaginé et je suis maintenant pleinement heureux de voir mes collègues réussir et, d’une certaine manière, je profite aussi de leurs succès. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 19:30