L’immense classe de Rafael Nadal, plus d’un an après sa retraite : « J’ai prolongé ma carrière plus long­temps que je ne l’au­rais imaginé et je suis main­te­nant plei­ne­ment heureux de voir mes collègues réussir »

Officiellement retraité des courts depuis une triste soirée de Coupe Davis en novembre 2024, Rafael Nadal a depuis eu le temps de faire le deuil de son immense carrière.

Conscient d’avoir été compé­titif bien au‐delà de ses espé­rances, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est juste­ment exprimé à ce sujet en marge de l’inau­gu­ra­tion d’un parcours de golf caritatif. 

Une décla­ra­tion qui inter­vient dans le même cadre de sa réponse à Patrick Mouratoglou et de ses hommages appuyés envers Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

« Je me sens plus serein et je n’ai aucun senti­ment étrange, car ma carrière s’est terminée comme elle devait se terminer. J’ai prolongé ma carrière plus long­temps que je ne l’au­rais imaginé et je suis main­te­nant plei­ne­ment heureux de voir mes collègues réussir et, d’une certaine manière, je profite aussi de leurs succès. »

Publié le mercredi 11 février 2026 à 19:30

