Nos confrères du Corriere Dello Sport ont récem­ment mis en lumière une histoire d’amitié assez impro­bable et cocasse entre Daniil Medvedev et l’un des monstres du cinéma italien, Carlos Verdone, acteur, réali­sa­teur et produc­teur âgé de 75 ans. Un choc des géné­ra­tions entre deux hommes que rien ou presque ne semblait réunir.

Interrogé à ce sujet, Verdone a livré sa version des faits sur la nais­sance de cette relation.

« C’était l’époque où Medvedev gagnait tous ses matchs. J’aimais bien sa façon de jouer, un peu désor­donnée mais très effi­cace, qui décon­cer­tait tous les autres joueurs. J’en ai parlé avec Berrettini et il m’a dit : ‘Écoute, avec lui, tu reçois des balles qui semblent faciles mais qui sont compli­quées’. Je suis alors resté fasciné par son tennis un peu déséqui­libré. Et il m’a ensuite contacté et m’a dit : ‘Cher Carlo, c’est Daniil, féli­ci­ta­tions pour ta carrière. Tu seras toujours mon invité préféré, viens me voir quand tu veux. Malheureusement, je n’ai pas beau­coup de fans parce qu’on me critique tout le temps. Ça me fait plaisir d’avoir un fan comme toi’. Et je lui ai répondu : ‘Mais avec plaisir…’. Puis Medvedev est revenu à Rome, on s’est revus, on a pris une photo, il m’a offert un t‑shirt avec une belle dédi­cace. Chaque fois qu’il entre sur le court pour un match, on s’envoie des messages. C’est un bon garçon, même s’il a l’air un peu fou ; il a l’air un peu fou parce que sur le terrain, il perd la tête. Mais je n’ai jamais rencontré dans ma vie une personne plus polie que Daniil Medvedev. »