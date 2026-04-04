Nos confrères du Corriere Dello Sport ont récemment mis en lumière une histoire d’amitié assez improbable et cocasse entre Daniil Medvedev et l’un des monstres du cinéma italien, Carlos Verdone, acteur, réalisateur et producteur âgé de 75 ans. Un choc des générations entre deux hommes que rien ou presque ne semblait réunir.
Interrogé à ce sujet, Verdone a livré sa version des faits sur la naissance de cette relation.
« C’était l’époque où Medvedev gagnait tous ses matchs. J’aimais bien sa façon de jouer, un peu désordonnée mais très efficace, qui déconcertait tous les autres joueurs. J’en ai parlé avec Berrettini et il m’a dit : ‘Écoute, avec lui, tu reçois des balles qui semblent faciles mais qui sont compliquées’. Je suis alors resté fasciné par son tennis un peu déséquilibré. Et il m’a ensuite contacté et m’a dit : ‘Cher Carlo, c’est Daniil, félicitations pour ta carrière. Tu seras toujours mon invité préféré, viens me voir quand tu veux. Malheureusement, je n’ai pas beaucoup de fans parce qu’on me critique tout le temps. Ça me fait plaisir d’avoir un fan comme toi’. Et je lui ai répondu : ‘Mais avec plaisir…’. Puis Medvedev est revenu à Rome, on s’est revus, on a pris une photo, il m’a offert un t‑shirt avec une belle dédicace. Chaque fois qu’il entre sur le court pour un match, on s’envoie des messages. C’est un bon garçon, même s’il a l’air un peu fou ; il a l’air un peu fou parce que sur le terrain, il perd la tête. Mais je n’ai jamais rencontré dans ma vie une personne plus polie que Daniil Medvedev. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 17:39