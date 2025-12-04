Après avoir expliqué qu’il avait donné un précieux conseil à Toni pour Rafael Nadal alors que ce dernier avait 14 ans, Boris Becker, de passage dans l’émis­sion, la Revuelta, sur la télé­vi­sion espa­gnole, a égale­ment dévoilé une anec­dote sur Roger Federer.

« Je le connais très bien, je le connais depuis qu’il est tout petit. il est origi­naire de Bâle, en Suisse, à la fron­tière alle­mande, alors nous voulions qu’il joue pour l’Allemagne, pas pour la Suisse. Je lui en ai un peu parlé, mais il était déjà attaché à la Suisse et à Bâle, mais nous espé­rions, car c’est à trois kilo­mètres de la fron­tière alle­mande. J’ai essayé, j’ai essayé. »