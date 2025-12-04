AccueilInsoliteL'improbable anecdote de Becker sur Federer : "J'ai essayé de le faire...
InsoliteATP

L’improbable anec­dote de Becker sur Federer : « J’ai essayé de le faire changer de nationalité »

Thomas S
Par Thomas S

-

159

Après avoir expliqué qu’il avait donné un précieux conseil à Toni pour Rafael Nadal alors que ce dernier avait 14 ans, Boris Becker, de passage dans l’émis­sion, la Revuelta, sur la télé­vi­sion espa­gnole, a égale­ment dévoilé une anec­dote sur Roger Federer. 

« Je le connais très bien, je le connais depuis qu’il est tout petit. il est origi­naire de Bâle, en Suisse, à la fron­tière alle­mande, alors nous voulions qu’il joue pour l’Allemagne, pas pour la Suisse. Je lui en ai un peu parlé, mais il était déjà attaché à la Suisse et à Bâle, mais nous espé­rions, car c’est à trois kilo­mètres de la fron­tière alle­mande. J’ai essayé, j’ai essayé. »

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 18:10

Article précédent
Déjà de retour sur les courts, Sinner envoie un sacré message à Alcaraz
Article suivant
Bjorn Borg : « Qui gagne si je devais affronter Roger Federer sur gazon ? C’est la même réponse que pour Nadal »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.