Après avoir expliqué qu’il avait donné un précieux conseil à Toni pour Rafael Nadal alors que ce dernier avait 14 ans, Boris Becker, de passage dans l’émission, la Revuelta, sur la télévision espagnole, a également dévoilé une anecdote sur Roger Federer.
« Je le connais très bien, je le connais depuis qu’il est tout petit. il est originaire de Bâle, en Suisse, à la frontière allemande, alors nous voulions qu’il joue pour l’Allemagne, pas pour la Suisse. Je lui en ai un peu parlé, mais il était déjà attaché à la Suisse et à Bâle, mais nous espérions, car c’est à trois kilomètres de la frontière allemande. J’ai essayé, j’ai essayé. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 18:10