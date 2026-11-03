Si Daniil Medvedev et Alexander Zverev ont souvent entre­tenu des rela­tions pour le moins compli­quées et parfois même conflic­tuelles depuis le début de leur carrière, beau­coup d’eau a coulé sous les ponts depuis.

Interrogé sur ses deux collègues de la géné­ra­tion 90 que sont le Russe et Stefanos Tsitsipas, qui ont connu quelques périodes diffi­ciles récem­ment, notam­ment le Grec, le nouveau numéro 1 mondial a tenu à dire à quel point ils restent toujours des joueurs redoutables.

Extrait de sa confé­rence de presse d’avant tournoi sur le Rolex Paris Masters.

Q. Bonjour, Sascha. Félicitations pour ta place de n° 1 mondial. Je voulais te demander : avec Stefanos qui monte en puis­sance, tout comme Daniil, penses‐tu que cette géné­ra­tion soit enfin en train de revenir sur le devant de la scène ?

ALEXANDER ZVEREV : Je pense que Daniil n’est jamais parti. Il a connu une saison un peu moins bonne l’année dernière, où il a terminé, quoi, 9e ou 10e mondial ? Oui, je pense qu’il n’est jamais parti. Tout d’abord, il est de nouveau dans le top 5, et je pense qu’il va y rester. Je ne pense donc pas que son niveau ait disparu. Je pense que Stefanos a eu un peu plus de problèmes, mais je pense qu’il est capable de jouer un excellent tennis lui aussi. Je pense qu’il faut faire atten­tion quand on dit que des joueurs ont baissé de niveau ou qu’ils sont en perte de vitesse, ou quelque chose comme ça, parce que je crois qu’on a oublié à quel point Daniil est réel­le­ment un excellent joueur de tennis et quels résul­tats il est capable d’obtenir. Je n’ai donc que du respect pour lui, et je pense qu’il va encore réaliser de grandes choses dans le tennis au cours des quatre ou cinq prochaines années.