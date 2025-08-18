AccueilATPL’incroyable bond au classement du Français Atmane après sa demie à Cincinnati
L’incroyable bond au clas­se­ment du Français Atmane après sa demie à Cincinnati

Baptiste Mulatier

Seulement stoppé par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où il a passé les quali­fi­ca­tions avant de s’of­frir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), Terence Atmane change de dimension. 

136e mondial avant le début du tournoi, le Français de 23 ans va doubler environ 65 joueurs et s’ins­taller autour du 70e rang mondial. 

La finale entre Jannik Sinner et Carlos ayant lieu ce lundi dans l’Ohio (à 21h, heure fran­çaise), le clas­se­ment n’a pas encore été mis à jour par l’ATP. 

Terence Atmane, qui inté­grera direc­te­ment le tableau prin­cipal à l’Open d’Australie, doit bel et bien passer par les quali­fi­ca­tions à l’US Open cette semaine. 

Publié le lundi 18 août 2025 à 09:05

