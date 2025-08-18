Seulement stoppé par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où il a passé les qualifications avant de s’offrir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), Terence Atmane change de dimension.
136e mondial avant le début du tournoi, le Français de 23 ans va doubler environ 65 joueurs et s’installer autour du 70e rang mondial.
69th in the live rankings for Atmane.— Tennis Updates (@TennisUpdates25) August 15, 2025
He was 137 before this week. It’s quite literally a life changing week because this ensures him into all the Grand Slams moving forward and 7 of the 9 Masters 1000s. pic.twitter.com/2uDxM4PI66
La finale entre Jannik Sinner et Carlos ayant lieu ce lundi dans l’Ohio (à 21h, heure française), le classement n’a pas encore été mis à jour par l’ATP.
Terence Atmane, qui intégrera directement le tableau principal à l’Open d’Australie, doit bel et bien passer par les qualifications à l’US Open cette semaine.
Publié le lundi 18 août 2025 à 09:05