Seulement stoppé par Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où il a passé les quali­fi­ca­tions avant de s’of­frir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), Terence Atmane change de dimension.

136e mondial avant le début du tournoi, le Français de 23 ans va doubler environ 65 joueurs et s’ins­taller autour du 70e rang mondial.

69th in the live rankings for Atmane.



He was 137 before this week. It’s quite lite­rally a life chan­ging week because this ensures him into all the Grand Slams moving forward and 7 of the 9 Masters 1000s. pic.twitter.com/2uDxM4PI66 — Tennis Updates (@TennisUpdates25) August 15, 2025

La finale entre Jannik Sinner et Carlos ayant lieu ce lundi dans l’Ohio (à 21h, heure fran­çaise), le clas­se­ment n’a pas encore été mis à jour par l’ATP.

Terence Atmane, qui inté­grera direc­te­ment le tableau prin­cipal à l’Open d’Australie, doit bel et bien passer par les quali­fi­ca­tions à l’US Open cette semaine.