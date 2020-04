L’espoir australien est maudit, et sa vie est un long calvaire de blessures et d’opérations. On vient d’appendre qu’il a été récemment victime d’une mononucléose infectieuse sévère comme il l’a expliqué au quotidien The Australian : « J’ai eu une gorge constamment enflammée, on m’a aussi dit que j’avais arrêté de respirer pendant mon sommeil. Avant de découvrir ce qui n’allait pas, je suis retourné sur le terrain fin décembre. J’étais à bout de souffle, mais je pensais que c’était une conséquence de la fumée provoquée par les incendies en Australie. La fièvre a repris et j’ai dû changer quatre ou cinq chemises par nuit, le lit était trempé de sueur. J’ai continué à avoir une douleur terrible dans la gorge, c’était comme si j’avais des lames dans le pharynx. Je suis donc allé à l’hôpital pour la première fois à Melbourne. De retour chez moi à Adélaïde, j’étais encore très malade, je ne pouvais pas manger et j’avais aussi du mal à avaler de l’eau. Je suis donc allé à l’hôpital une fois de plus. J’ai perdu dix kilos, mais maintenant je vais relativement bien »