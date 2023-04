Cameron Norrie aurait‐il le pouvoir de prédire l’avenir ? La ques­tion mérite d’être posée après la diffu­sion d’une vidéo datant d’avant le début de la saison dans laquelle les équipes de l’ATP ont demandé à plusieurs joueurs de dési­gner le joueur qui rempor­tera son premier Masters 1000 en 2023.

Et si Daniil Medvedev, Cameron Norrie et Diego Schwartzman ont tous vu juste en dési­gnant Andrey Rublev, c’est le Britannique qui s’est montré le plus précis en prévoyant carré­ment le sacre du Russe sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Au moment de cette décla­ra­tion, Cameron Norrie ne savait évidem­ment pas que Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ne pour­raient pas parti­ciper au tournoi moné­gasque. Ce qui est d’au­tant plus fort.