Alors qu’il avait l’in­ten­tion de jouer Roland‐Garros cette année, où il ne s’est plus rendu depuis 2017, Nick Kyrgios a dû renoncer. Non pas à cause de son genou (opéré en janvier) comme nous pouvions le supposer, mais en raison d’une coupure au pied. Selon les infor­ma­tions du Canberra Times, l’Australien se serait blessé lorsque sa mère a été braquée le 1er mai dernier. Il avait d’ailleurs joué un rôle dans l’ar­res­ta­tion du voleur.

Le manager de Kyrgios, Daniel Horsfall, a donné quelques préci­sions supplémentaires.

« Il ne pouvait pas glisser ou même enfiler une chaus­sure. Nous commen­ce­rons le processus une fois que la bles­sure commen­cera à se cica­triser et à former des croûtes. Nous essayons toujours de parti­ciper au premier tournoi de la saison sur gazon. En ce qui concerne son genou, cela n’au­rait pas pu mieux se passer. Il n’y a pas eu de problème et il était proba­ble­ment en meilleure forme que l’année dernière à la même époque, mais nous n’avons pas été en mesure d’aug­menter son temps de jeu. Cela aurait été un mauvais service pour tout le monde de l’en­voyer sur le terrain sans préparation. »