Jusqu’aux phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre), où Rafael Nadal tirera sa révé­rence, les hommages vont conti­nuer de pleu­voir sur la planète tennis.

Le journal L’Équipe a déjà eu l’idée de ressortir une série de témoi­gnages dans laquelle des personnes de l’organisation de Roland‐Garros livrent quelques anec­dotes savou­reuses sur la légende espagnole.

Linda, qui retrans­cris les confé­rences de presse des joueurs de tennis, a notam­ment expliqué pour­quoi l’homme aux 14 Roland‐Garros était unique sur le circuit.

« Quand il arrive en confé­rence, il me dit toujours bonjour et me fait un clin d’oeil. Lors de la première inter­view du tournoi, il vient toujours me demander comment je vais. Les autres joueurs disent bonjour et au revoir, mais lui rend ça personnel. Il répond toujours de manière très sérieuse aux ques­tions puis, d’un coup, il dit une phrase drôle. Quelqu’un lui avait posé la ques­tion ‘Qui est Roland Garros ?’, il avait répondu : ‘Je ne l’ai jamais rencontré.’ Et son sourire est très communicatif. »