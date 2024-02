Si vous ne le saviez pas encore, Jannik Sinner a long­temps hésité entre le ski alpin et le tennis, lui qui était consi­déré jusqu’à ses 13 ans comme l’un des plus grands espoirs de son pays (cham­pion d’Italie dans la caté­gorie benjamin, et vice‐champion d’Italie en 2012 de slalom géant).

Du coup, après son premier titre du Grand Chelem décroché à l’Open d’Australie, l’ATP a décidé d’in­ter­roger la cham­pionne améri­caine de ski, Lindsey Vonn, qui entre­tient une rela­tion parti­cu­lière avec l’Italien.

« J’ai toujours pensé que le fait qu’il soit un ancien skieur était vrai­ment spécial et c’est évidem­ment là que nous nous sommes rencon­trés. C’est un homme assez timide, mais il est très humble et toujours très gentil. Je pense qu’il a une très bonne vision du sport et je pense que cela vient en partie du ski. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. C’est un grand athlète, très intel­li­gent, et je ne suis pas surpris qu’il ait gagné l’Open d’Australie. Je pensais qu’il gagne­rait avant, mais c’est quel­qu’un qui sera là pendant long­temps. Et il me rappelle vrai­ment Roger, pour être honnête. »