Absent depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va manquer le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août), la dernière grande étape avant l’US Open (30 août au 13 septembre), après avoir déjà déclaré forfait à Montréal (2 au 13 août).

Alors que le numéro 1 mondial a été touché au genou ces dernières semaines, la Gazzetta dello Sport assure que cette nouvelle absence relève avant tout de la précaution.

« Le genou n’est pas une cause d’in­quié­tude, à tel point que, la semaine dernière, Sinner s’est entraîné à haute inten­sité à Monte‐Carlo. La prudence commande toute­fois de ne pas prendre de risque lors d’un Masters 1000 marqué par des tempé­ra­tures et un taux d’humidité élevés », écrit le quoti­dien italien.

According to @Gazzetta_it, one of the first sources that disclosed Jannik Sinner’s injury news, the with­drawal is almost enti­rely precau­tio­nary.



“The knee is not a cause for concern, so much so that in the last week Sinner has trained with high inten­sity on the field (in… pic.twitter.com/hMTPe4vIBS — jannik sinner files (@jannik_files) August 9, 2026

Une infor­ma­tion impor­tante et plutôt rassu­rante concer­nant l’état physique de Jannik Sinner. Reste que Sinner abor­dera l’US Open sans avoir disputé le moindre tournoi de prépa­ra­tion, un choix qui comporte forcé­ment une part de risque à l’approche du dernier Grand Chelem de la saison.