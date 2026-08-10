Absent depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va manquer le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août), la dernière grande étape avant l’US Open (30 août au 13 septembre), après avoir déjà déclaré forfait à Montréal (2 au 13 août).
Alors que le numéro 1 mondial a été touché au genou ces dernières semaines, la Gazzetta dello Sport assure que cette nouvelle absence relève avant tout de la précaution.
« Le genou n’est pas une cause d’inquiétude, à tel point que, la semaine dernière, Sinner s’est entraîné à haute intensité à Monte‐Carlo. La prudence commande toutefois de ne pas prendre de risque lors d’un Masters 1000 marqué par des températures et un taux d’humidité élevés », écrit le quotidien italien.
According to @Gazzetta_it, one of the first sources that disclosed Jannik Sinner’s injury news, the withdrawal is almost entirely precautionary.— jannik sinner files (@jannik_files) August 9, 2026
“The knee is not a cause for concern, so much so that in the last week Sinner has trained with high intensity on the field (in… pic.twitter.com/hMTPe4vIBS
Une information importante et plutôt rassurante concernant l’état physique de Jannik Sinner. Reste que Sinner abordera l’US Open sans avoir disputé le moindre tournoi de préparation, un choix qui comporte forcément une part de risque à l’approche du dernier Grand Chelem de la saison.
Publié le lundi 10 août 2026 à 13:59