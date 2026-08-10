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L’information capi­tale sur Jannik Sinner après son nouveau forfait

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner va manquer le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août), la dernière grande étape avant l’US Open (30 août au 13 septembre), après avoir déjà déclaré forfait à Montréal (2 au 13 août). 

Alors que le numéro 1 mondial a été touché au genou ces dernières semaines, la Gazzetta dello Sport assure que cette nouvelle absence relève avant tout de la précaution.

« Le genou n’est pas une cause d’in­quié­tude, à tel point que, la semaine dernière, Sinner s’est entraîné à haute inten­sité à Monte‐Carlo. La prudence commande toute­fois de ne pas prendre de risque lors d’un Masters 1000 marqué par des tempé­ra­tures et un taux d’humidité élevés », écrit le quoti­dien italien. 

Une infor­ma­tion impor­tante et plutôt rassu­rante concer­nant l’état physique de Jannik Sinner. Reste que Sinner abor­dera l’US Open sans avoir disputé le moindre tournoi de prépa­ra­tion, un choix qui comporte forcé­ment une part de risque à l’approche du dernier Grand Chelem de la saison.

Publié le lundi 10 août 2026 à 13:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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