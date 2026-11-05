L’Italien n’a plus disputé le moindre match officiel depuis son sacre à Wimbledon et son absence se fait particulièrement ressentir sur le circuit, tant il était considéré comme l’un des joueurs les plus impressionnants de cette saison.
Touché au genou, il n’a cessé de repousser la date de son retour, jusqu’à finalement décider de mettre un terme à sa saison, renonçant même aux ATP Finals, pourtant disputées à domicile, à Turin.
Grâce au report du Six Kings Slam, organisé en Arabie saoudite, une première occasion de le revoir sur les courts devrait se présenter début décembre puisqu’il a annoncé sa participation à condition qu’il soit suffisamment remis pour participer à l’événement.
Mais une information importante vient justement de tomber : l’Italien donnera une conférence de presse mardi prochain. Et forcément, une question est sur toutes les lèvres : que va‐t‐il annoncer ?
Une interrogation qui risque d’alimenter toutes les spéculations au cours des prochains jours, alors que les fans attendent avec impatience des nouvelles de leur champion.
Alors, bonne ou mauvaise nouvelle en perspective pour l’Italien ?
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 08:45