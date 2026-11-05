L’Italien n’a plus disputé le moindre match offi­ciel depuis son sacre à Wimbledon et son absence se fait parti­cu­liè­re­ment ressentir sur le circuit, tant il était consi­déré comme l’un des joueurs les plus impres­sion­nants de cette saison.

Touché au genou, il n’a cessé de repousser la date de son retour, jusqu’à fina­le­ment décider de mettre un terme à sa saison, renon­çant même aux ATP Finals, pour­tant dispu­tées à domi­cile, à Turin.

Grâce au report du Six Kings Slam, orga­nisé en Arabie saou­dite, une première occa­sion de le revoir sur les courts devrait se présenter début décembre puis­qu’il a annoncé sa parti­ci­pa­tion à condi­tion qu’il soit suffi­sam­ment remis pour parti­ciper à l’événement.

Mais une infor­ma­tion impor­tante vient juste­ment de tomber : l’Italien donnera une confé­rence de presse mardi prochain. Et forcé­ment, une ques­tion est sur toutes les lèvres : que va‐t‐il annoncer ?

Une inter­ro­ga­tion qui risque d’ali­menter toutes les spécu­la­tions au cours des prochains jours, alors que les fans attendent avec impa­tience des nouvelles de leur champion.

Alors, bonne ou mauvaise nouvelle en pers­pec­tive pour l’Italien ?