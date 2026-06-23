Alors qu’il était bien parti pour ne disputer aucun match avant ses débuts à Wimbledon, qui débutera ce dimanche 28 juin, Novak Djokovic a finalement décidé de participer à la fameuse exhibition, Giorgio Armani Tennis Classic, à Hurlingham, du 23 au 27 juin.
C’est d’ailleurs la cinquième participation d’affilée du Serbe dont les débuts sur cette édition 2026 sont prévus ce mercredi.
Participating in his fifth consecutive #GATC, Novak Djokovic will take the court once more on Wednesday ! 🏆— Giorgio Armani Tennis Classic (@Tennis_Classic) June 22, 2026
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En revanche, on ne connaît pas encore l’identité de son adversaire.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 12:02