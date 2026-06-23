Alors qu’il était bien parti pour ne disputer aucun match avant ses débuts à Wimbledon, qui débu­tera ce dimanche 28 juin, Novak Djokovic a fina­le­ment décidé de parti­ciper à la fameuse exhi­bi­tion, Giorgio Armani Tennis Classic, à Hurlingham, du 23 au 27 juin.

C’est d’ailleurs la cinquième parti­ci­pa­tion d’af­filée du Serbe dont les débuts sur cette édition 2026 sont prévus ce mercredi.

Participating in his fifth conse­cu­tive #GATC, Novak Djokovic will take the court once more on Wednesday ! 🏆



🔗 Click the link in our bio to read more.#GATC | #HurlinghamClub pic.twitter.com/x7TBTmg0No — Giorgio Armani Tennis Classic (@Tennis_Classic) June 22, 2026

En revanche, on ne connaît pas encore l’iden­tité de son adversaire.