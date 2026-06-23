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L’inscription de dernière minute de Novak Djokovic avant Wimbledon

Par
Thomas S
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Alors qu’il était bien parti pour ne disputer aucun match avant ses débuts à Wimbledon, qui débu­tera ce dimanche 28 juin, Novak Djokovic a fina­le­ment décidé de parti­ciper à la fameuse exhi­bi­tion, Giorgio Armani Tennis Classic, à Hurlingham, du 23 au 27 juin. 

C’est d’ailleurs la cinquième parti­ci­pa­tion d’af­filée du Serbe dont les débuts sur cette édition 2026 sont prévus ce mercredi. 

En revanche, on ne connaît pas encore l’iden­tité de son adversaire. 

Publié le mardi 23 juin 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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