Invité à s’exprimer sur la séparation entre son ancien élève, Carlos Alcaraz, et l’entraîneur, Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos a estimé que Samuel Lopez, propulsé coach principal du numéro 1 mondial suite à cette rupture inattendue, ne restera pas à ce poste durant toute la saison.
« Je pense qu’il y aura un autre entraîneur. Je ne saurais te dire qui, mais ce doit être quelqu’un qui soit prêt à s’installer à Murcie, à vivre ici. Et à rendre les choses très confortables, très faciles pour Carlitos. Pour l’instant, les entraîneurs les plus proches sont occupés. Comme David Ferrer, par exemple, qui est occupé à d’autres choses et qui se trouve plus ou moins près de nous. Je suis donc convaincu que Samuel Lopez ne sera pas l’entraîneur principal pendant toute la saison. C’est certain. Il y a sûrement quelque chose en cours, mais nous ne le savons pas encore. Je suis sûr qu’avant de se séparer de Juan Carlos, Carlos a déjà discuté avec quelqu’un », a déclaré Santos pour Eurosport Espagne.
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 16:33