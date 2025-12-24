Invité à s’ex­primer sur la sépa­ra­tion entre son ancien élève, Carlos Alcaraz, et l’en­traî­neur, Juan Carlos Ferrero, Carlos Santos a estimé que Samuel Lopez, propulsé coach prin­cipal du numéro 1 mondial suite à cette rupture inat­tendue, ne restera pas à ce poste durant toute la saison.

« Je pense qu’il y aura un autre entraî­neur. Je ne saurais te dire qui, mais ce doit être quel­qu’un qui soit prêt à s’ins­taller à Murcie, à vivre ici. Et à rendre les choses très confor­tables, très faciles pour Carlitos. Pour l’ins­tant, les entraî­neurs les plus proches sont occupés. Comme David Ferrer, par exemple, qui est occupé à d’autres choses et qui se trouve plus ou moins près de nous. Je suis donc convaincu que Samuel Lopez ne sera pas l’en­traî­neur prin­cipal pendant toute la saison. C’est certain. Il y a sûre­ment quelque chose en cours, mais nous ne le savons pas encore. Je suis sûr qu’a­vant de se séparer de Juan Carlos, Carlos a déjà discuté avec quel­qu’un », a déclaré Santos pour Eurosport Espagne.