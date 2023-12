Comme la plupart des fans de sport, on aime beau­coup Lionel Messi à la rédac­tion de We Love Tennis. Le numéro 10, cham­pion du monde avec l’Argentine pour la première fois de sa carrière il y a un an, mérite ample­ment les louanges. Mais il y a aussi des limites à tout.

Alors que le célèbre maga­zine Time vient de le sacrer « athlète de l’année 2023 », on est quand même en droit de s’in­ter­roger sur la crédi­bi­lité de cette récompense.

Lionel Messi is TIME’s 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN — TIME (@TIME) December 5, 2023

Sans tomber dans un prisme pro‐tennis, il nous semble malgré tout que Novak Djokovic aurait large­ment mérité cette distinc­tion notam­ment en raison même de l’in­ti­tulé de celle‐ci : « (athlète) de l’année ».

En effet, contrai­re­ment au foot­bal­leur argentin qui a remporté la Coupe du Monde sur un mois de compé­ti­tion, le Serbe, du haut de ses 36 ans, a disputé pas moins de quatre finales de Grand Chelem en 2023 et en a remporté trois sur une période… de janvier à septembre !

On ne va pas crier au complot et remettre en ques­tion le talent de Lionel Messi, mais on peut aussi dire que Novak Djokovic mérite un peu plus de respect de la part d’une certaine presse pour tout ce qu’il réalise alors même qu’il a déjà tout gagné en double ou en triple.