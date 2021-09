Comme vous le savez, nous prépa­rons en ce moment le numéro 78 de We Love Tennis Magazine.

Pour parvenir à comprendre le phéno­mène Daniil Medvedev nous sommes allés à la rencontre de Jean‐René Lisnard qui a bien connu le joueur russe, arrivé quand il était junior dans son centre de perfor­mance à Cannes.

Lors de notre entre­tien télé­pho­nique, nous en avons profité pour que Jean‐René nous dresse un bilan de cet US Open. Comme à son habi­tude, il n’a pas déçu : « Franchement, je trouve que cela manque cruel­le­ment de créa­ti­vité et d’au­dace. Je ne peux nier que cela frappe fort, que cela joue vite mais je me dis aussi qu’à partir du moment où Murray, sur une jambe, inquiète le numéro 3 mondial, cela situe le niveau général actuel du circuit. J’aime beau­coup Zverev mais il propose toujours les mêmes séquences, j’ai envie de dire presque la même balle, je trouve qu’en général la manière dont joue les meilleurs est assez iden­tique et pas toujours très inté­res­sante à regarder. »