Jean-René Lisnard, fondateur de l’Elite Center de Cannes où s’entraîne notamment Daniil Medvedev avec Gilles Cervara, a bien voulu évoquer pour nous l’idée de la saison blanche qui a notamment été prônée par Amélie Mauresmo : « Evoquer une saison blanche, c’est pour l’instant pas d’actualité d’autant que quoi que l’on dise on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Nous ne sommes qu’au début du mois d’avril. En parler, c’est aussi oublier certains acteurs du tennis, tous ceux dont c’est le métier et qui ne peuvent pas tirer un trait sur dix mois d’inactivité. Ils sont nombreux. L’ATP et la WTA cherchent des solutions pour nous permettre de travailler dans la mesure où ce serait possible alors je trouve cette idée complètement contre productive pour le moment et vous verrez que dans les autres discipline si cela est possible sanitairement ils finiront leur saison et débuteront aussi la prochaine en 2020. »