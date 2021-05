Notre ami, Jean‐René Lisnard, qui est un vrai forma­teur a été inter­rogé par notre confrère Eric Bruna du Parisien dans le cadre d’une analyse de l’état du tennis trico­lore. Un tennis trico­lore qui risque de prendre une petite gifle lors de cette édition de Roland‐Garros. Pour JR, c’est avant tout une ques­tion de menta­lité : « Il y a trop d’en­tou­rages, les jeunes sont surpro­tégés donc ils deviennent faibles. On a l’im­pres­sion qu’ils savent tout à l’avance alors qu’ils n’ont rien vécu. Le tennis, c’est du réel. Des voyages, des défaites et des doutes. Il faut aussi les laisser galérer. La moti­va­tion nait de ça. Mais si on leur épargne tout, ils sont dans l’évi­te­ment perma­nent. On en fait des gens mois matures et au haut niveau, ça fait toute la différence »