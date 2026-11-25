Pour avoir suppo­sé­ment refuser un contrôle anti­do­page début juin, le Français Arthur Rinderknech, risque une suspen­sion de 4 ans.

Et alors que le 57e mondial ne sera audi­tionné par un tribunal indé­pen­dant qu’en début d’année prochaine, l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a regretté la média­ti­sa­tion de l’affaire dans une réponse apportée à L’Equipe.

« À la suite d’ar­ticles parus dans la presse et d’une publi­ca­tion du joueur sur les réseaux sociaux, nous pouvons confirmer qu’Arthur Rinderknech a été mis en accu­sa­tion pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle. Nous mettons tout en oeuvre pour préserver la confi­den­tia­lité de ces affaires, et nous regret­tons que les détails aient ainsi été rendus publics. L’affaire sera examinée par un tribunal indé­pen­dant au début de l’année prochaine et nous ne ferons aucun autre commen­taire sur les détails de l’enquête. »