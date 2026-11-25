L’ITIA tape du poing sur la table après les révélations sur Rinderknech : « Nous mettons tout en oeuvre pour préserver la confidentialité de ces affaires, et nous regrettons que les détails aient ainsi été rendus publics »
Pour avoir supposément refuser un contrôle antidopage début juin, le Français Arthur Rinderknech, risque une suspension de 4 ans.
Et alors que le 57e mondial ne sera auditionné par un tribunal indépendant qu’en début d’année prochaine, l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a regretté la médiatisation de l’affaire dans une réponse apportée à L’Equipe.
« À la suite d’articles parus dans la presse et d’une publication du joueur sur les réseaux sociaux, nous pouvons confirmer qu’Arthur Rinderknech a été mis en accusation pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle. Nous mettons tout en oeuvre pour préserver la confidentialité de ces affaires, et nous regrettons que les détails aient ainsi été rendus publics. L’affaire sera examinée par un tribunal indépendant au début de l’année prochaine et nous ne ferons aucun autre commentaire sur les détails de l’enquête. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.