Alors que le débat relancé par Patrick Mouratoglou et Jo‐Wilfried Tsonga a large­ment animé la planète tennis, et qu’il semble évident que les parti­sans des deux camps ne tombe­ront jamais d’accord, les compa­rai­sons entre l’ère actuelle, dominée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et celle du Big 3, incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, conti­nuent de fleurir.

De passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Federer, Ivan Ljubicic, a livré une analyse nuancée, invi­tant à prendre en compte plusieurs para­mètres avant de trancher.

« Parlons‐nous de la vitesse de la balle ? Oui, ils (Alcaraz et Sinner) frappent plus fort. Mais je regarde souvent les vidéos et les matchs de 2005, 2006, 2007 et 2008, et les gars ne rataient pas leurs coups. Ils étaient telle­ment précis. Ils étaient très précis dans le choix de leurs coups. Ils accu­mu­laient les points. C’était tout simple­ment diffé­rent. C’est pour­quoi il est impos­sible de comparer les époques. C’était un tennis diffé­rent. Aujourd’hui, on frappe fort, on reste près du filet. Je ne peux donc pas dire que c’était mieux, mais simple­ment diffé­rent. C’est certai­ne­ment plus physique aujourd’hui. C’est plus rapide d’une certaine manière, mais cela dépend de ce que vous aimez. Je préfère le tennis d’au­tre­fois, mais je pense que comme tous les anciens, vous préférez votre époque à l’époque moderne. C’est quand même fasci­nant de voir jusqu’où nous avons poussé notre sport et à quel point il est athlé­tique. Federer jouait mieux que McEnroe. Enfin je le suppose, mais comment peut‐on comparer ? Peut‐être qu’un jour, l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle sera capable de trouver une formule permet­tant d’éta­blir les compa­rai­sons, mais je ne pense pas que nous soyons prêts pour cela. »