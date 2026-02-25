Alors que le débat relancé par Patrick Mouratoglou et Jo‐Wilfried Tsonga a largement animé la planète tennis, et qu’il semble évident que les partisans des deux camps ne tomberont jamais d’accord, les comparaisons entre l’ère actuelle, dominée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et celle du Big 3, incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, continuent de fleurir.
De passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Federer, Ivan Ljubicic, a livré une analyse nuancée, invitant à prendre en compte plusieurs paramètres avant de trancher.
« Parlons‐nous de la vitesse de la balle ? Oui, ils (Alcaraz et Sinner) frappent plus fort. Mais je regarde souvent les vidéos et les matchs de 2005, 2006, 2007 et 2008, et les gars ne rataient pas leurs coups. Ils étaient tellement précis. Ils étaient très précis dans le choix de leurs coups. Ils accumulaient les points. C’était tout simplement différent. C’est pourquoi il est impossible de comparer les époques. C’était un tennis différent. Aujourd’hui, on frappe fort, on reste près du filet. Je ne peux donc pas dire que c’était mieux, mais simplement différent. C’est certainement plus physique aujourd’hui. C’est plus rapide d’une certaine manière, mais cela dépend de ce que vous aimez. Je préfère le tennis d’autrefois, mais je pense que comme tous les anciens, vous préférez votre époque à l’époque moderne. C’est quand même fascinant de voir jusqu’où nous avons poussé notre sport et à quel point il est athlétique. Federer jouait mieux que McEnroe. Enfin je le suppose, mais comment peut‐on comparer ? Peut‐être qu’un jour, l’intelligence artificielle sera capable de trouver une formule permettant d’établir les comparaisons, mais je ne pense pas que nous soyons prêts pour cela. »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 12:14