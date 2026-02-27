De passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien entraî­neur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a évoqué l’une des clefs de l’in­ver­sion du rapport de force entre le Suisse et son grand rival, Rafael Nadal, à partir notam­ment de la finale de l’Open d’Australie 2017.

« J’ai entendu et lu beau­coup d’his­toires sur la façon dont j’ai changé ceci ou cela. Honnêtement, c’est très diffi­cile de s’en souvenir, car quand on est entraî­neur, on travaille sur tout en même temps et on dit telle­ment de choses qu’on ne sait pas ce qui va rester. Une chose est sûre, c’est que nous savions tous qu’on ne pouvait pas slicer contre Rafa, donc pour moi, il était évident qu’il devait frapper ces revers s’il voulait avoir une chance de le battre. Je voulais qu’il frappe un revers à plat : pas de revers slicé ou de revers haut. Nous avons travaillé dessus à partir de septembre 2016. »

Si Federer affiche un bilan de 16 victoires pour 24 défaites face à Nadal, il aura gagné 7 de leurs 8 derniers duels.