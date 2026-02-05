Observateur chevronné du tennis, le Croate qui est aussi conseil au sein de la Fédération Française dans la cellule de haut‐niveau a été inter­rogé par Tennis World Italia au sujet des 7 titres déjà glanés par Carlos Alcaraz. Ivan donc resitué cette perfor­mance dans un contexte histo­rique et son analyse est intéressante.

« Ce que Federer, Djokovic et Nadal ont accompli, en rempor­tant 20 titres du Grand Chelem ou plus, faci­lite peut‐être l’ob­ten­tion de sept titres avant l’âge de 22 ans aujourd’hui. À l’époque, la réfé­rence était Pete Sampras ; lors­qu’il a atteint 14 titres, on s’est dit : « Je dois le faire. » Aujourd’hui, l’ob­jectif est diffé­rent : il s’agit d’en remporter 25, donc le chemin est encore long. Mentalement, on se dit : « Sept titres, ce n’est pas un chiffre incroyable, car il faut en gagner 25. » Ce serait très diffé­rent de gagner sept titres et d’avoir pour objectif d’en remporter dix. À mon avis, menta­le­ment, il est plus facile de gagner sept titres du Grand Chelem aujourd’hui que ça ne l’était pour quel­qu’un comme Borg, qui en a gagné sept très jeune »