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Ljubicic bruta­le­ment honnête avec Zverev : « Comme c’est le cas aujourd’hui pour Alexander avec Alcaraz et Sinner, je me sentais très loin de Federer et Nadal quand j’étais 3e mondial et que je jouais mon meilleur tennis »

Par
Thomas S
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Consultant pour Sky Sport Italia en plus de ses habits de direc­teur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic s’est exprimé après la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et après avoir expliqué qu’il conti­nuait de penser que « lorsqu’il joue à son meilleur niveau, Alcaraz est plus fort que Sinner », l’an­cien 3e joueur mondial et coach de Roger Federer a fait une compa­raison un peu cruelle entre sa situa­tion person­nelle dans les années 2000 derrière Roger Federer et Rafael Nadal et celle actuelle d’Alexander Zverev derrière l’Italien et l’Espagnol. 

« Ce qui est le plus impres­sion­nant chez Jannik, c’est qu’il ne cesse de s’amé­liorer, et c’est une très mauvaise nouvelle pour tous les adver­saires qui le talonnent. Ils sont déjà derrière lui, et il continue de progresser. La domi­na­tion de Sinner et Alcaraz rappelle celle de 2005–2006, lorsque Federer et Nadal ont prati­que­ment tout gagné : j’étais numéro 3 mondial, je jouais mon meilleur tennis, mais je me sentais quand même très loin d’eux, exac­te­ment comme c’est le cas aujourd’hui avec Alexander Zverev. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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