Consultant pour Sky Sport Italia en plus de ses habits de directeur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic s’est exprimé après la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Et après avoir expliqué qu’il continuait de penser que « lorsqu’il joue à son meilleur niveau, Alcaraz est plus fort que Sinner », l’ancien 3e joueur mondial et coach de Roger Federer a fait une comparaison un peu cruelle entre sa situation personnelle dans les années 2000 derrière Roger Federer et Rafael Nadal et celle actuelle d’Alexander Zverev derrière l’Italien et l’Espagnol.
« Ce qui est le plus impressionnant chez Jannik, c’est qu’il ne cesse de s’améliorer, et c’est une très mauvaise nouvelle pour tous les adversaires qui le talonnent. Ils sont déjà derrière lui, et il continue de progresser. La domination de Sinner et Alcaraz rappelle celle de 2005–2006, lorsque Federer et Nadal ont pratiquement tout gagné : j’étais numéro 3 mondial, je jouais mon meilleur tennis, mais je me sentais quand même très loin d’eux, exactement comme c’est le cas aujourd’hui avec Alexander Zverev. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 14:44