Consultant pour Sky Sport Italia en plus de ses habits de direc­teur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic s’est exprimé après la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et après avoir expliqué qu’il conti­nuait de penser que « lorsqu’il joue à son meilleur niveau, Alcaraz est plus fort que Sinner », l’an­cien 3e joueur mondial et coach de Roger Federer a fait une compa­raison un peu cruelle entre sa situa­tion person­nelle dans les années 2000 derrière Roger Federer et Rafael Nadal et celle actuelle d’Alexander Zverev derrière l’Italien et l’Espagnol.

« Ce qui est le plus impres­sion­nant chez Jannik, c’est qu’il ne cesse de s’amé­liorer, et c’est une très mauvaise nouvelle pour tous les adver­saires qui le talonnent. Ils sont déjà derrière lui, et il continue de progresser. La domi­na­tion de Sinner et Alcaraz rappelle celle de 2005–2006, lorsque Federer et Nadal ont prati­que­ment tout gagné : j’étais numéro 3 mondial, je jouais mon meilleur tennis, mais je me sentais quand même très loin d’eux, exac­te­ment comme c’est le cas aujourd’hui avec Alexander Zverev. »