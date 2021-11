Suite à la prise de parole limpide de Roger Federer la semaine dernière dans les colonnes de La Tribune de Genève sur son avenir tennis­tique, son entraî­neur, Ivan Ljubicic a lui aussi décidé de s’ex­primer sur les antennes de Sky Italia. Et selon le coach croate, Roger a dit toute la vérité, rien que la vérité.

« Je peux vous assurer que vous ne devez pas douter de la sincé­rité et de la trans­pa­rence de Roger Federer. Ce qu’il dit est exac­te­ment ce qu’il est, il n’est pas néces­saire de lire entre les lignes. Il dit les choses comme elles sont, de temps en temps il évite de rendre certains détails publics, alors que dans d’autres cas, comme celui‐ci, il décrit parfai­te­ment la situa­tion. En ce moment, Roger est en phase de réha­bi­li­ta­tion. Comme il l’a dit, en janvier, nous commen­ce­rons la prépa­ra­tion physique, tandis que pour le tennis, nous devrons attendre un peu plus long­temps. Le retour sur le circuit est si éloigné que nous ne pouvons pas esquisser de date. Il y a peu d’es­poir de le voir à Wimbledon, mais il est trop tôt pour en dire trop. Je pense qu’en mai, nous aurons des idées plus claires. »