Andreas Seppi a battu une fois Roger Federer en quinze confron­ta­tions. C’était au 3e tour de l’Open d’Australie 2015. Ivan Ljubicic, ex‐coach du Suisse désor­mais, a d’ailleurs rendu un splen­dide hommage à l’Italien après que ce dernier ait lui aussi mis un terme à sa carrière.

« Andreas Seppi est de ceux que vous prenez en exemple et vous rêvez que vos enfants lui ressemblent. Exemple que l’on peut être « normal » et en plus avoir une carrière incroyable, sans drame…. Grand Seppi. Il mérite un grand respect », a joli­ment écrit l’en­traî­neur croate.

Andreas Seppi è uno di quelli che prendi come esempio e sogni che i tuoi bambini saranno come lui. Esempio che si può essere “normale” e in più avere una carriera incre­di­bile, senza drammi , senza atten­zioni provo­cate…. Grande Seppio. Merita gran­dis­simo rispetto — Ivan Ljubicic (@theljubicic) October 15, 2022

L’ancien 18e mondial appré­ciera forcément.