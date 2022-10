Parmi toutes les inter­views d’Ivan Ljubicic depuis la retraite de Roger Federer, celle réalisée par le média espa­gnol Punto de Break s’avère parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante. L’entraîneur du maestro raconte notam­ment l’un des plus beaux sacre de la carrière du Suisse : l’Open d’Australie 2017 avec cette fameuse victoire en finale contre Rafael Nadal (6−4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3). Federer rempor­tait son premier titre du Grand Chelem depuis près de cinq ans, après une absence de six mois.

« Je pensais que contre Rafa, il devrait jouer plus à plat, être plus offensif avec son revers et qu’il ne devrait pas slicer. Il suffit d’ajouter quelques trucs pour obtenir une arme formi­dable. Aucun entraî­neur au monde ne peut vous assurer qu’a­près une longue période de travail acharné, les résul­tats vien­dront. Avant l’Open d’Australie 2017, Federer s’est blessé au dos lors de la Hopman Cup. Je ne sais pas si cette infor­ma­tion était connue. Au fil du tournoi, sa confiance a grandi et nous avons pensé qu’il allait être très diffi­cile de battre ce Roger. Au début, nous étions curieux de voir ce qui allait se passer dans le tournoi et ensuite, déjà en quarts puis demies, nous avons commencé à croire en la possi­bi­lité de gagner le tournoi. Avant la finale contre Nadal, je lui ai montré un match de Fernando Gonzalez contre Rafa, je ne me souviens plus de l’année, mais c’était à l’Open d’Australie. Là‐bas, Fernando a détruit Rafa et j’ai tiré quelques idées de ce match et d’autres. L’une des choses dont nous avons parlé était qu’il devait être préparée pour cinq sets sur le plan mental. Même dans le cinquième set, quand il était mené d’un break, je me sentais…je ne vais pas dire confiant mais je sentais qu’il pouvait gagner », a raconté Ljubicic.

Il fait réfé­rence à la victoire 6–2, 6–4, 6–3 de Gonzalez contre Nadal en quarts de finale de l’Open d’Australie 2007.