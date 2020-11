Coach de Roger Federer depuis 2016, Ivan Ljubicic a donné une interview intéressante à nos confrères italiens de oktennis.it. Le Croate, qui a récemment créé une nouvelle agence de management sportif (LJ Sports Group), a forcément évoqué la forme et le retour de son poulain.

« Il est en phase de récupération, je dirais que les choses se passent au mieux.

Il s’entraîne de plus en plus et de mieux en mieux. Je suis curieux de voir jusqu’où nous pourrons pousser dans les mois à venir. Le programme que nous avions à l’esprit, à ce jour, a été pleinement respecté. Il y a beaucoup de confiance », a déclaré l’ancien numéro 3 mondial avant de revenir sur le programme du Suisse.

« Parler de programme est maintenant prématuré. Je ne peux certainement pas dire aujourd’hui ce que nous ferons en avril 2021. Je sais que nous voulons partir le plus tôt possible en Australie et jouer un grand Open d’Australie et ensuite évaluer étape par étape. Il est important d’aller étape par étape et d’observer des périodes de repos, comme nous l’avons toujours fait ».