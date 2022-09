Désormais au « chômage » depuis le départ offi­ciel à la retraite de Roger Federer, joueur qu’il entraî­nait depuis 2016, Ivan Ljubicic a de nouveau parlé de son ancien poulain au site de l’ATP où il a livré quelques témoi­gnages inté­res­sants notam­ment lorsque les deux hommes s’af­fron­taient encore sur le circuit principal.

« Si je suis devenu l’en­traî­neur de Roger en 2016, je l’ai d’abord connu en tant qu’ad­ver­saire. Je l’ai affronté 16 fois au cours de ma carrière profes­sion­nelle et, pour moi, le plus impres­sion­nant est qu’il n’a pas joué deux de ces matchs de la même manière sur le plan tactique. Il appor­tait toujours quelque chose de nouveau sur le terrain et faisait en sorte que vous n’ayez aucune réfé­rence dont vous pour­riez vous inspirer. Le problème quand on l’af­fron­tait, c’est qu’il jouait un match d’une certaine manière et qu’il se présen­tait la fois suivante en faisant quelque chose de complè­te­ment diffé­rent. C’est certai­ne­ment le seul joueur que j’ai affronté qui pouvait jouer de cette façon, et quoi qu’il fasse, c’était d’une très, très grande qualité. Pour moi, c’était très problé­ma­tique, car lorsque vous perdez contre quel­qu’un, vous vous dites : ‘Bon, je vais tirer des leçons de cette fois‐ci et me préparer pour la prochaine’, mais avec lui, c’était tout simple­ment impossible. »