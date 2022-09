Après avoir dévoilé ses pires et ses meilleurs moments aux côtés de Roger Federer, Ivan Ljubicic, qui entraîne le Suisse depuis 2016, est égale­ment revenu sur d’autres moments marquants de leur colla­bo­ra­tion chez nos confrères italiens d’Ubitennis.

« Il n’a jamais cherché une raison d’ar­rêter. Il veut et aime­rait jouer, même aujourd’hui. Tout le monde ne l’a peut‐être pas compris. Il aime­rait gagner, être là, se battre, c’est sa vie. La finale de 2019 à Wimbledon a mani­fes­te­ment été très pénible. Mais aussi la finale de l’US Open 2009 avec Del Potro, à mon avis, a été très doulou­reuse, elle aurait pu changer le cours de l’his­toire. Il y a eu des matchs qu’il n’au­rait pas dû gagner et il les a gagnés, par exemple le quatrième tour de Roland Garros 2009 contre Haas. En fin de compte, je ne pense pas que s’il avait gagné Wimbledon 2019, il aurait aban­donné. Il a arrêté aujourd’hui parce que son corps lui dit qu’il ne peut plus être aussi compé­titif qu’il le voudrait. Il a toujours joué en s’amu­sant et en essayant de gagner autant que possible, mais sans jamais cher­cher une raison d’abandonner. »