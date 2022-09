Entraîneur de Roger Federer depuis 2016, Ivan Ljubicic a gran­de­ment contribué à la « renais­sance » du Suisse lors­qu’il est revenu à l’Open d’Australie 2017 avec une raquette diffé­rente et un revers plus agressif.

Interrogé par nos confrères d’Ubitennis sur l’an­nonce de la retraite de son joueur à l’issue de la Laver Cup, le Croate est notam­ment revenu sur sa pire défaite aux côtés du Suisse ainsi que sur la victoire la plus marquante.

« La défaite en finale de Wimbledon 2019 (face à Djokovic) était diffi­cile à digérer, même avec le temps. Mais la victoire à l’Open d’Australie 2017 contre Nadal a été une joie indes­crip­tible que je n’avais jamais connue aupa­ra­vant. Pour moi, c’était le match le plus histo­rique de tous les temps, bien sûr je suis partial, mais il y avait beau­coup de pres­sion, ce sont les deux joueurs qui ont accepté ce rôle de jouer le match le plus impor­tant de l’his­toire du tennis, les deux avant le match ne s’en cachaient pas. Sa saison 2017 a été impres­sion­nante, et il a continué à gagner en 2018. Disons que ces deux matchs ont marqué ma carrière avec Roger. Une autre possi­bi­lité est la demi‐finale de Wimbledon 2019, remportée contre Nadal en quatre sets. Il était inquiet, sous pres­sion, nous avons dû travailler pour le convaincre qu’il pouvait gagner car à ce moment‐là, il se sentait infé­rieur. Nous avons dû lui remonter le moral et le convaincre. J’ai pleuré après cette demi‐finale, puis ce match sera oublié à cause de ce qui s’est passé deux jours plus tard, mais pour moi c’était très émouvant. »