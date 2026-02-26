Récemment invité sur le podcast de Greg Rusedski (ex‐4e mondial et finaliste de l’US Open), Off Court with Greg, l’ancien 3e joueur mondial et actuel directeur du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic, a évoqué ses nombreux affrontements face aux membres du Big 3.
Invité à les comparer, le Croate, qui les a d’ailleurs tous battus (2 victoires pour 7 défaites contre Nadal, 3 victoires pour 13 défaites contre Federer et 2 victoires pour 7 défaites contre Djokovic), a pris le temps d’analyser chacune des confrontations. Et c’est forcément très intéressant.
« J’avais l’impression que contre Rafa, on avait le temps. Il reste loin en arrière sur les retours, donc il vous laisse en quelque sorte faire votre jeu, surtout sur mes services. Je me sentais plutôt à l’aise. Évidemment, j’ai perdu beaucoup plus souvent que je n’ai gagné, mais je l’ai battu deux fois, et j’ai toujours pensé que si je jouais bien, j’aurais une chance de gagner. Il ne sert pas très fort, donc on était toujours dans les échanges. Je n’ai jamais pensé que c’était impossible. »
« Contre Roger, c’était compliqué, car il faisait toujours quelque chose de différent. Je me souviens avoir joué contre lui quatre fois en trois mois au début de l’année 2005, lors de la finale à Doha, de la finale à Rotterdam et de la finale à Miami, et chaque match était différent. Après avoir perdu contre lui, je me suis dit : « OK, maintenant je sais ce qu’il faut faire ». Et je me souviens avoir pensé que Rotterdam avait été une grande bataille. À Dubaï, il servait et volleyait plus souvent qu’à son tour. Puis à Miami, il reculait et faisait des boucles. C’était toujours un match différent, il fallait donc s’adapter à lui, et il était toujours meilleur que vous dans ce qu’il faisait. Dans ce sens, c’était vraiment très difficile pour moi de jouer contre lui. »
« J’ai joué contre Novak pour la dernière fois en 2010 ou 2011. Il était déjà numéro un ou deux mondial, et quand Novak était en forme, c’était peut‐être le plus difficile pour moi, car j’ai un service puissant et je compte beaucoup sur les points gratuits sur mon service, mais avec lui, ce n’était tout simplement pas possible. Ce n’était pas seulement que je gagnais des points gratuits, mais il revenait plus vite que mon service. On avait donc l’impression d’être étranglé, car il ne frappe pas de coups gagnants, il vous pousse simplement à gauche et à droite, et vous n’avez jamais de coup net. Vous ne vous retrouvez même pas dans une situation où vous pouvez prendre un risque. »
Publié le jeudi 26 février 2026 à 14:45