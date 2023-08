Dans une inter­view accordée à Tennis Major, Ivan Ljubicic s’est confié au sujet de Jannik Sinner. L’actuel 8e mondial est large­ment consi­déré comme l’une des nouvelles stars du tennis masculin. Mais à quelques semaines de ses 22 ans, l’Italien n’a pas évolué à la même vitesse que Carlos Alcaraz qui, lui, a déjà 2 titres du Grand Chelem à son actif. Mais pour Ivan Ljubicic, Sinner est sur la bonne voie :

« Il s’est amélioré, comme il le devrait à cet âge. Ce n’est pas grave si Alcaraz s’est plus amélioré que Sinner l’année dernière, il arri­vera au sommet à sa propre vitesse. Dans cinq ans, il est fort probable qu’Alcaraz, Sinner et Rune seront un, deux et trois, avec Medvedev proba­ble­ment encore là. Et peut‐être que certains gars vont, vous savez, nous surprendre. »