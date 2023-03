Invité de la chaîne de télé­vi­sion bulgare Nova TV, l’en­traî­neur de Roger Federer de 2016 à 2022 et désor­mais salarié de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic, a donné son avis sur plusieurs sujets liés au Big 3.

Après avoir tranché sur l’iden­tité du GOAT et sur la course aux titres du Grand Chelem entre Nole et Rafa, le Croate a avoué qu’il rencontré moins de diffi­cultés face à l’Espagnol que face au Serbe et au Suisse.

« Le plus diffi­cile à battre ? Pas Nadal. Je n’ai jamais eu de gros problèmes avec lui. D’accord, Nadal sur terre battue est d’un autre niveau. J’ai joué contre lui trois ou quatre fois et il m’a certai­ne­ment dominé à quelques reprises, mais avec lui, je n’ai jamais eu le senti­ment que je n’avais aucune chance. Je sentais que, si je jouais bien, j’avais une chance de gagner le match. Cela ne s’est pas produit avec Novak dans certaines situa­tions, et cela ne s’est pas produit avec Roger dans la plupart des cas. Je pense que je peux mettre Novak et Roger d’un côté et Nadal de l’autre. Novak était un relan­ceur phéno­ménal, et l’est toujours, ce qui a été un énorme problème pour mon tennis. Cependant, il n’ap­pli­quait pas la pres­sion de Federer à chaque coup. Vous ne pouviez tout simple­ment pas préparer un match au niveau tactique contre Roger, parce qu’il avait toujours de nouvelles idées, de nouvelles tactiques, de nouveaux problèmes auxquels vous deviez faire face. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre ques­tion, mais je mettrais Djokovic et Federer d’un côté et Nadal de l’autre ».

A noter que son bilan face à Nadal est de 2 victoires en 9 matchs, idem face à Djokovic, et de 3 victoires en 13 matchs contre Federer.