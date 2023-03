Entraî­neur de Roger Federer de 2016 à 2022 et désor­mais salarié de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic s’est longue­ment exprimé au sujet du Big 3 lors d’une inter­view accordée à la chaîne de télé­vi­sion bulgare Nova TV.

Le Croate n’hé­site pas à tran­cher. Il a non seule­ment donné son avis sur le fameux du GOAT mais aussi sur la course aux titres du Grand Chelem entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Les deux cham­pions en comptent 22 chacun pour le moment.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, Novak est le grand favori. Surtout parce qu’il est physi­que­ment en meilleure santé, il a plus de longé­vité. Quand vous regardez Novak aujourd’hui et Novak il y a 10 ans, il n’y a presque pas de diffé­rence physique. Avec Rafa, vous pouvez voir les diffé­rences. Si vous regardez de vieux matches de 2005 ou 2006, puis de 2010… vous pouvez voir que Nadal est diffé­rent, qu’il joue diffé­rem­ment, physi­que­ment vous pouvez voir la diffé­rence. On ne voit pas cela avec Novak. Je pense que Novak gagnera plus de tour­nois du Grand Chelem. Mais nous pouvons en parler autant que vous voulez, personne ne le sait. Nous verrons à la fin qui aura le plus de titres. »