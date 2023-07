Ancien entraî­neur de Roger Federer, Ivan Ljubicic est revenu sur sa rela­tion avec le Suisse pour Tennis Majors. Il avait notam­ment évoqué son ressenti au moment de l’annonce de la retraite de son joueur. Il est aussi revenu sur ses débuts avec Federer et les moments diffi­ciles qu’ils ont traversés :

« Bien sûr, le début a été diffi­cile car au deuxième tournoi, il s’est blessé au ménisque et à la première opéra­tion, qui a été un coup dur [Wimbledon 2016, ndlr]. Mais en même temps, avec le recul, c’était peut‐être une chance pour nous d’avoir le temps de travailler et d’ap­prendre à mieux nous connaître. Et puis vous passez juste en quelque sorte. Bien sûr, j’ai eu des moments et des malaises où les gens pensaient que j’avais été embauché parce que j’étais son ami et des trucs comme ça. Mais j’étais évidem­ment heureux que les résul­tats soient fina­le­ment arrivés. »