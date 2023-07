Lors de son inter­view au journal suisse Tages Anzeiger, l’ul­time entraî­neur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a révélé une anec­dote concer­nant le sommeil du Suisse.

« Lorsque j’écri­vais à Roger Federer à deux heures du matin, il me répon­dait immé­dia­te­ment. Si je lui écri­vais cinq heures plus tard, il me répon­dait aussi. C’est là que j’ai réalisé à quel point il dormait peu. Je me deman­dais quand cet homme dormait. Il y a eu des moments où j’étais épuisé, mais il n’ar­rê­tait pas ».