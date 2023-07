Toujours prompt à prendre la défense de Roger Federer, Ivan Ljubicic, dans une récente inter­view accordée au journal suisse Tages Anzeiger, a estimé que les nombreux accom­plis­se­ments de Novak Djokovic (23 titres du Grand Chelem, plus grand nombre de semaines passées en tant que n°1 mondial) n’avaient aucun impact sur l’aura de son ancien poulain.

« Le meilleur pour moi est celui qui a eu le plus d’im­pact dans son sport. Je ne suis peut‐être pas objectif, mais il y a une grande diffé­rence entre être le plus grand et le plus perfor­mant. Djokovic a plus de succès, mais il suffit de regarder Michael Jordan pour comprendre de quoi je parle. Il n’était pas le plus titré, pour­tant tout le monde le consi­dère comme le meilleur. En consé­quence, les succès de Novak n’éclipsent certai­ne­ment pas ce que Roger était capable de faire. »