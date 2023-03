Désormais salarié de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic, entraî­neur de Roger Federer de 2016 à 2022, a été inter­rogé, lors de son passage sur la chaîne de télé­vi­sion bulgare Nova TV, sur le fameux débat du meilleur joueur de tous les temps (GOAT) entre son ancien joueur, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et d’après le Croate, si l’on met les titres du Grand Chelem de côté et qu’on se concentre unique­ment sur l’im­pact sur le jeu et le sport, Roger Federer n’a pas d’égal.

»« Je ne pense pas que vous puis­siez regarder exclu­si­ve­ment à travers les tour­nois du Grand Chelem. Roger n’est déjà pas le plus perfor­mant à cet égard. Cependant, la gran­deur et le succès ne sont pas des termes iden­tiques. S’ils le sont, alors ce ne sera certai­ne­ment pas Roger le GOAT. Mais si nous regar­dons l’im­pact sur le sport, je pense que ni Nadal ni Djokovic ne peuvent être comparés à Federer à ce niveau‐là. Roger est incontestable. »