Invité de Bartoli Time sur RMC pour parler de son nouveau rôle à la FFT, Ivan Ljubicic a égale­ment donné des nouvelles de son ancien joueur, Roger Federer, offi­ciel­le­ment retraité depuis ses adieux à la Laver Cup en septembre dernier.

« Il continue de s’en­traîner quand il peut, il reste actif. Il se sent bien. Sa vie n’a fina­le­ment pas beau­coup changé. Il voyage toujours beau­coup. J’espère le revoir bientôt sur les courts. Je sais qu’il aime­rait s’amuser sur les courts de tennis parce que c’est l’en­droit où il se sent le mieux. Il est avec sa famille. La plus grande diffé­rence, c’est qu’il n’a plus d’im­pé­ratif. Maintenant, il s’oc­cupe de ce qu’il ne pouvait pas faire quand il était joueur », a expliqué le Croate.

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem semble s’être bien adapté à sa nouvelle vie.