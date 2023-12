Récemment de passage sur le podcast de l’ATP, Ivan Ljubicic, ancien 3e joueur mondial et coach de Roger Federer, s’est dit impres­sionné par le niveau de jeu déployé par Novak Djokovic en 2023.

« Je pense que celui qui a le plus de succès est sans aucun doute Novak, du moins du côté des hommes, et il continue de gagner. Il ne s’ar­rête pas, et je suis vrai­ment curieux, et j’ai­me­rais voir Rafael Nadal revenir en 2024 pour voir ce que cela pour­rait donner. Je veux dire que Novak est incroyable. Quand vous regardez la façon dont il jouait il y a 10 ans, et la façon dont il joue main­te­nant, vous voyez le même joueur, ce qui est remarquable. »