Ljubicic : “Federer est un génie sur et en dehors des courts, c’est ce qui fait de lui le plus grand de tous les temps”

Co-entraîneur de Roger Federer depuis 2016 avec Severin Luthi, Ivan Ljubicic ne manque pas une occa­sion d’en­cen­ser son pou­lain suisse lors­qu’un micro se pré­sente devant lui. Après avoir com­pa­ré le Bâlois à Albert Einstein, rien que ça, le coach croate s’est de nou­veau lais­sé aller en qua­li­fiant Roger de “génie” et de “plus grand de tous les temps” lors d’un récent podcast.

“Sur le court, il est intel­li­gent et hors du ter­rain, il est intel­li­gent. Je pense que son cer­veau, est juste sous-estimé. Je veux dire que c’est un génie sur et en dehors des courts, c’est ce qui fait de lui le plus grand de tous les temps, à mon avis”, a décla­ré un Ivan Ljubicic pas vrai­ment objec­tif même si on veut bien admettre que Federer est un joueur hors norme.