Ivan Ljubicic a accordé un entretien à Sky Sport en Italie et il a évoqué le futur de Roger Federer. Les propos du coach du Suisse vont rassurer ses fans : « Roger se remet, il est en convalescence, il suit sa rééducation après l’opération du genou. Pour nous, cela ne change pas grand-chose, le programme reste identique, même s’il n’y avait pas eu le virus. Nous n’avons pas encore parlé de 2021, ce n’est pas encore fini et il aura 40 ans l’année prochaine, mais il n’a jamais fait allusion à une éventuelle retraite. »

Le Croate a ensuite abordé la question de la fusion entre l’ATP et la WTA que le Bâlois avait soumis : « J’aimerais voir une instance unique conduire le tennis. Un produit mis en semble peut avoir une valeur qui est plus du double que celle actuellement. Nous pensons aussi aux télévisions qui pourraient acheter un pack complet avec les Grands Chelems et les Masters masculins et féminins. Ce serait vraiment intéressant. L’idée est certainement bonne mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour la concrétiser. »